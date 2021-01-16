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فيروس كورونا: شهادة اختبار سلبية من كوفيد 19 من شروط دخول بريطانيا

01:33 م السبت 16 يناير 2021
فيروس كورونا: شهادة اختبار سلبية من كوفيد 19 من شروط دخول بريطانيا

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة البريطانية إلغاء كافة ممرات السفر من الدول المعفاة من شرط الحجر الصحي، وهي الدول ذات معدلات إصابة منخفضة.

وعلى المسافرين القادمين من هذه الدول اعتبارا من يوم الاثنين إثبات أنهم أجروا اختبارات لفيروس كورونا، و ان النتائج كانت سلبية، وعند وصولهم إلى بريطانيا ينبغي عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام مع إمكانية تخفيض فترة الحجر شريطة إجراء اختبار فيروس كورونا ثانية بعد 5 أيام.

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