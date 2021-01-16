كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة للفيروس.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن البلاد رصدت 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71820 إصابة.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 67 إصابة بالمقارنة بـ 513 إصابة سجلت يوم أمس، ليبلغ المعدل اليومي في حدود 500 إصابة لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 547 إصابة لانتقال العدوى محليا و33 إصابة وافدة من الخارج.

وأخذ عدد المصابين الجدد على التراجع بعد أن وصل إلى ذروته يوم 25 من الشهر الماضي بـ 1240 إصابة، وسط الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي ظهرت بصورة ملحوظة منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي في البلاد.

كما سجلت كوريا الجنوبية 19 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1236 وفاة.​