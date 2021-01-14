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ألمانيا تسجل 25164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:45 ص الخميس 14 يناير 2021
ألمانيا تسجل 25164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 25 ألفا و164 إصابة لتصل إلى مليون و978 ألفا و590 حالة.
وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 43 ألفا و881 حالة بعد تسجيل ألف و224 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
جدير بالذكر أن تمديد وتشديد إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19 سارية في ألمانيا حتى 31 يناير الجاري.

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