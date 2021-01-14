ترامب يدعو الأمريكيين إلى تجاوز "انفعالات اللحظة"
01:37 ص الخميس 14 يناير 2021
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه أصدر تعليمات باستخدام كل الموارد اللازمة لفرض النظام أثناء نقل السلطة.
ودعى ترامب الأميركيين إلى تجاوز انفعالات اللحظة، وفق سكاي نيوز.
ومن المقرر إقامة حفل تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير الجاري.
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