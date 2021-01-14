أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

ترامب يدعو الأمريكيين إلى تجاوز "انفعالات اللحظة"

01:37 ص الخميس 14 يناير 2021
ترامب يدعو الأمريكيين إلى تجاوز "انفعالات اللحظة"

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه أصدر تعليمات باستخدام كل الموارد اللازمة لفرض النظام أثناء نقل السلطة.
ودعى ترامب الأميركيين إلى تجاوز انفعالات اللحظة، وفق سكاي نيوز.
ومن المقرر إقامة حفل تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير الجاري.

دونالد ترامب جو بايدن أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا