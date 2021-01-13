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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 91.6 مليون

08:22 ص الأربعاء 13 يناير 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 91.6 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى مصر

  • 151723

    عدد المصابين

  • 119635

    عدد المتعافين

  • 8304

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

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