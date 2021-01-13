مصادر: ماكونيل أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب مخالفة تستوجب المحاكمة

وكالات

أكدت مصادر، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يعتقد أن إجراءات المحاكمة في الكونجرس ستسهل إخراج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري.

وذكرت المصادر، أن ماكونيل، أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب، يعد مخالفة تستوجب المحاكمة.

أكدوا أنه راضي تمامًا عن توجه الديمقراطيين لعزل ترامب.