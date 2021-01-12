لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الخروقات الجوية الإسرائيلية

لبنان - (أ ش أ)

قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة منذ بضعة أيام.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، أن وزير الخارجية شربل وهبه قدم الشكوى عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، لاسيما وأن الخروقات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ بضعة أيام تتسم بالخطورة وتعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن والقرار 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006).

وأكدت الشكوى وجوب إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورًا حفاظًا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينه عكر "إن لبنان يشهد منذ أيام تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي على علو منخفض، مما يشكل خروقات فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصًا الأطفال منهم".

وأضافت "نشهد هذه الانتهاكات المتواصلة تتزايد لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701 في الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعل شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسئولية عند عبور راع عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية.. ندعو الأمم المتحدة مجددا إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والانتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة بنوده".