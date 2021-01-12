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البر الرئيسي الصيني يسجل 55 إصابة جديدة بكورونا 42 منها محلية

08:13 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 55 إصابة جديدة بكورونا 42 منها محلية

الصين

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 42 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 40 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين، والتي شددت السلطات مؤخرا إجراءات الإغلاق بها.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87591 حالة، بينهم 697 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و18 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82260 ، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم أمس تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

الصين بكين فيروس كورونا

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