إيطاليا تبدي استعدادها للعمل بشكل وثيق مع إدارة بايدن
روما - أ ش أ
أعربت إيطاليا، اليوم الاثنين، عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتسلم مهامها في 20 يناير الجاري.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - في بيان أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "في الـ20 من الشهر الجاري سيكون هناك رئيس جديد وحكومة جديدة في الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفنا الرئيسي".
وأضاف دي مايو "نحن مستعدون للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأنا متأكد من أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون قادرا على إعطاء زخم جديد للقضايا التي تهمنا بشكل خاص، وعلى وجه التحديد تعزيز التعددية الفعالة وتجديد الاهتمام بالإنسان وبالاقتصاد الأخضر"، مشيرا إلى أن هذه القضايا في صميم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
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