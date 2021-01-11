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دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد بشأن فيروس كورونا

01:13 م الإثنين 11 يناير 2021
دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد بشأن فيروس كورونا

حسان دياب

بيروت - (د ب أ):
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم الاثنين، أن كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى دخول لبنان مرحلة الخطر الشديد أو هى على أبواب هذه المرحلة.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا اليوم، إن "العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".
وأضاف: "واجبنا حماية اللبنانيين من انفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم، إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، وإما أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".
وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت أمس الأحد تسجيل 3743 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 219 ألفا و296 إصابة، وتسجيل 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1606.

حسان دياب بيروت لبنان فيروس كورونا

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