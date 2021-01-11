"الكونجرس" يحث بنس على إعلان ترامب غير قادر على أداء مهامه
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، إن الكونجرس يدرس قرارا هذا الأسبوع يحث مايكل بنس نائب رئيس الولايات المتحدة، على إعلان دونالد ترامب غير قادر على أداء مهامه، وفق سكاي نيوز.
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الداعمين لعزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، يهدفون عبر هذا الإجراء، إلى منعه مستقبلا من الترشح مرة أخرى.
وقالت بيلوسي، في مقابلة مع قناة "CBS" نشرت مقتطفات منها الأحد، إن الرغبة في منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تمثل "أحد أسباب دعم الناس لعملية عزله".
ومع ذلك أفادت صحيفة "بوليتيكو" مؤخرا بأن المقربين من ترامب يعتقدون أنه لن يترشح عام 2024 رغم أنه قال سابقا إنه يدرس هذه الإمكانية.
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