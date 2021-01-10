الفلبين توقع اتفاقًا للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الهندي
مانيلا- (د ب أ):
وقعت الفلبين اتفاقا مع معهد أمصال الهند للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفوفاكس"، بحسب تقرير لصحيفة
"ديلي إنكويرر" الفلبينية .
ووفق التقرير، ستُتاح جرعات اللقاح في الربع الثالث من العام . ووقع كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي اللقاحات في الفلبين، الاتفاق نيابة عن الحكومة الفلبينية.
وقال جالفيز في 22 ديسمبر إن الفلبين، التي سجلت ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، تتطلع إلى توقيع اتفاقات للحصول على ما يصل إلى 60 مليون جرعة لقاح وتسلمها في وقت مبكر من الربع الثاني.
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