ماكرون: سنؤمن مصادر الطاقة بالعراق وسندعم المشروعات المهمة بها

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده للالتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق، مشيرًا إلى أن فرنسا ستدعم المشروعات المهمة منها "مترو بغداد".

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن فرنسا تدعم سيادة العراق، ومستعدة للالتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق".

وأضاف: "أننا تناولنا مع الكاظمي مسألة تعزيز التعاون العسكري"، موضحًا أن العراق عانى كثيرًا في الحرب ضد داعش، حيث أن فرنسا ملتزمة بدعم السيادة العراقية