باكستان تسجل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت صحيفة دون الباكستانية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء البلاد بلغ حتى الآن 296 ألفا و462 إصابة،

وسجلت الوزارة 15 حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات جراء الفيروس 6 آلاف و309 حالات وفاة بينما تعافت 280 ألفا و970 حالة.

وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.