وزير خارجية السعودية يزور الكويت ليسلم رسالة لنائب أمير البلاد
الكويت - (د ب أ)
يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الكويت اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن المصادر القول "إن ابن فرحان سيسلّم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد".
ولفتت المصادر إلى أن فحوى الرسالة ستتضمّن أوضاع المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية.
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