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للاشتباه بإصابات كورونا.. الإمارات تحول مدارس إلى نظام التعلم عن بعد

12:00 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
للاشتباه بإصابات كورونا.. الإمارات تحول مدارس إلى نظام التعلم عن بعد

تعبيرية

ابو ظبي - (د ب أ)

قررت السلطات الإماراتية، تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام (التعلم عن بعد) وذلك بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا ضمن الموظفين تم فحصهم، وسيبقى العمل بهذا الإجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وأفادت وزارة التربية، أنه يتم التواصل مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتقديم كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.

ودعت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، جميع العاملين من معلمين وإداريين، وطلبة وأولياء أمورهم، للتعاون والإفصاح عن أي حالات مشتبه بها أو أي اختلاط بمصابين بفيروس كورونا أو وجود أي أعراض مرضية، وذلك بهدف التعاون للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حالة ظهور أية أعراض لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة.

وبدأ العام الدراسي الجديد في الإمارات يوم الاحد الماضي، ويقدر عدد الطلاب الذين يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بمليون طالب، وطبقت مدارس الدوام الكامل فيما اتاحت مدارس التعليم عن بعد وفق رغبة أولياء الامور.

الإمارات التعلم عن بعد فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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