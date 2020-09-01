روسيا: لا نتدخل في شؤون بيلاروسيا بل نساعد في حل المشاكل

روسيا - (أ ش أ)

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا لا تتدخل في شؤون بيلاروسيا، لكنها تساهم في حل المشاكل.

وقال ريابكوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، تعليقًا على تصريحات واشنطن بشأن العقوبات المحتملة ضد موسكو: "لم نتدخل ولن نتدخل في شؤون بيلاروسيا، فنحن نساعد في حل المشاكل مع احترام قدرة البيلاروسيين على حل مشاكلهم بأنفسهم.. نسمع مثل هذه التصريحات من الولايات المتحدة التي تتدخل في كثير من الأحيان في شؤون الدول الأخرى، وبطرق غير رسمية ووقحة".

وأضاف:"يتعين على الأمريكيين ألا يقدموا تحذيرات لأحد إنما عليهم الحرص على السماح للبيلاروسيين بالخروج من هذا الوضع بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم".

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" يانس ستولتنبرج حول بيلاروس بغير الأخلاقية.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس الماضي عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو والتي اعتبرتها المعارضة غير نزيهة ونتائجها مزورة.