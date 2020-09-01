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محتجون يشعلون النار داخل مبنى جريدة النهار اللبنانية

09:30 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
محتجون يشعلون النار داخل مبنى جريدة النهار اللبنانية

احتجاجات لبنان - أرشيفية

وكالات

أشعل محتجون لبنانيون، مساء اليوم الثلاثاء، النيران داخل مبنى جريدة النهار اللبنانية، حسبما ذكرت "العربية".

وتمكنت فرق الدفاع الوطني، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمطعم في مبنى جريدة النهار، بعد اشتعاله بقليل.

واشتبك عدد من المتظاهرين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع قوات الأمن أمام مبنى المجلس النيابي اللبناني.

وانفصلت مجموعة من المتظاهرين عن مظاهرة ساحة الشهداء وقامت بإلقاء الحجارة على القوات الأمنية أمام المجلس النيابي في وسط بيروت، وردت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.

ونجح المحتجون في فتح إحدى البوابات المؤدية إلى المجلس النيابي، غير أن القوات الأمنية صدتهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

في الوقت نفسه، تستمر المظاهرة المركزية في ساحة الشهداء، ويتخللها كلمات تشرح مطالب الثورة، وسط أناشيد تعبرعنها.

وتجمع مئات المواطنين اللبنانيين في وقت سابق اليوم بساحة الشهداء في وسط بيروت للتظاهر تحت عنوان "غضب لبنان الكبير" وطالبوا بمحاسبة الطبقة السياسية.

وحمل المشاركون من كافة المناطق اللبنانية في التظاهرة الإعلام اللبنانية، وبعضهم حمل أعلاما سوداء ولافتات عبروا فيها عن مطالبهم وعن رفضهم التوطين.

وأعلنوا أن مطالبهم هي نفسها مطالب 17 أكتوبر الماضي، وتتضمن معالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وأعرب عدد من المشاركين في التظاهرة عن رفضهم الأحزاب والطبقة السياسية، ومحاسبة من تسبب بانفجار مرفأ بيروت، ودعوا إلى رحيل النظام، كما طالب بعضهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ورفض بعضهم مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة وطالبوا بحكومة اختصاصيين" لا حكومة حصص وتحاصص".

لبنان جريدة النهار اللبنانية حريق احتجاجات لبنان

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