أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

السعودية تشدد على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب انفجار بيروت

05:31 م الأحد 09 أغسطس 2020
السعودية تشدد على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب انفجار بيروت

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وكالات:

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على "أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى تفجير مرفأ بيروت" على حد قوله، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان انفجار وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، أدى إلى مصرع 158 شخصًا، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلًا عن العديد من المفقودين.

وتحولت ميادين وشوارع وسط العاصمة اللبنانية أمس، إلى ساحة واسعة للكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، استُخدمت فيها الزجاجات الحارقة والحجارة والمواد الصلبة من قبل تجمعات المحتجين، في حين ردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة في محاولة لضبط الأوضاع وحمل المتظاهرين على التفرق.

وانسحب المتظاهرون بشكل تدريجي مع حلول الظلام، لتتمكن القوى الأمنية تؤازرها تشكيلات القوات المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض بشكل لافت، مستعينة بعديدها وعتادها، بعدما كان ميزان القوى يميل نحو المتظاهرين طيلة 5 ساعات متصلة شهدت اشتباكات ومواجهات بالغة الحدة والعنف.

وأصرت مجموعات محدودة من المتجمهرين على البقاء في شوارع وسط العاصمة، وقام عدد منهم بمواصلة الاعتداء على عناصر القوى الأمنية، التي عملت على تنظيم صفوفها والتقدم صوبهم وتمشيط الشوارع، مع إطلاق القنابل المسيلة للدموع بين الحين والآخر في سبيل حملهم على التفرق.

كما تمكن ضباط وجنود الجيش اللبناني من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقار وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب خروج الجانب الأكبر من المتظاهرين من مقر وزارة الخارجية من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي تمكنت معه القوى الأمنية والعسكرية من فرض طوق أمني حولها في سبيل استعادة السيطرة على مقر الوزارة.

فيصل بن فرحان السعودية انفجار لبنان بيروت الجيش اللبناني

الخبر التالى:

مقتل 43 شخصًا على الأقل بانهيارات أرضية في الهند

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القبض على المتهمين بسرقة فيلا الخطيب في أكتوبر