أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار بكابول

04:12 م الأحد 09 أغسطس 2020
مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار بكابول

انفجار بكابول - ارشيفية

كابول - (د ب أ):

هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول بعد وقت قصير من اختتام مجلس شيوخ القبائل في أفغانستان (لويا جيرجا) اجتماعا استمر ثلاثة أيام بشأن اتخاذ قرار لإطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان المتبقين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت شرطة كابول انفجار عبوة ناسفة في بازار بالمنطقة الخامسة، والذي وقع حوالي الساعة 3 و40 دقيقة بعد ظهر اليوم.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فرامارز قوله إن اثنين من المدنيين من بينهما امرأة قتلا وأصيب 5 آخرون من أفراد قوات الأمن الأفغانية، نتيجة لانفجار قنبلة زرعت في تروللي.

وأضاف أن القنبلة انفجرت بعد أن عثرت عليها قوات الأمن وحاولت إغلاق المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

انفجار بكابول مقتل مدنيين أفغانستان حركة طالبان

الخبر التالى:

استقالة وزيرين و6 نواب.. انفجار بيروت يصدع الحكومة والبرلمان في لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحذر من زيادة إصابات كورونا مجددا.. وتوجه رسالة لـ 3 فئات