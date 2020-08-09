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وزير البيئة اللبناني يقدّم استقالته: "رفاق ولادي ماتوا وما بقدر كمّل"

03:22 م الأحد 09 أغسطس 2020
وزير البيئة اللبناني يقدّم استقالته: "رفاق ولادي ماتوا وما بقدر كمّل"

دميانوس قطار

(وكالات):

قدّم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته رسميًا وشخصيًا إلى رئيس الحكومة حسان دياب خلال اللقاء الوزاري على أن يعود لاحقا لإعلانها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن دياب حاول الضغط على وزير البيئة لسحب استقالته، إلا أن الأخير رفض قائلاً: "رفاق ولادي ماتوا بانفجار بيروت وما بقدر كمّل بهالمسؤوليات وبالوزارة".

دميانوس قطار وزير البيئة اللبناني حسان دياب

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