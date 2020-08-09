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المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 475902 حالة

07:58 ص الأحد 09 أغسطس 2020
المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 475902 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 475902 حالة، وذلك عقب تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52006 حالات، وذلك عقب تسجيل 695 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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المكسيك فيروس كورونا

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