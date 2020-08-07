أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الاستخبارات الأمريكية: روسيا تهدف لتشويه سمعة بايدن والصين تريد خسارة ترامب

10:23 م الجمعة 07 أغسطس 2020
الاستخبارات الأمريكية: روسيا تهدف لتشويه سمعة بايدن والصين تريد خسارة ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق ج

واشنطن - (د ب أ):
ذكرت الاستخبارات الأمريكية أن الصين تأمل في أن يخسر الرئيس دونالد ترامب في محاولة إعادة انتخابه في تشرين ثان/ نوفمبر، بينما تركز روسيا على الإساءة لسمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض في الانتخابات.
وقال وليام إيفانينا، مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن: "تشير تقديراتنا إلى أن الصين تفضل ألا يفوز الرئيس ترامب، الذي تعتبره بكين عصيا على التنبؤ (بقراراته)، في محاولة إعادة انتخابه".
وذكر إيفانينا أن موسكو تستخدم "مجموعة من الإجراءات لتشويه سمعة" بايدن، نائب الرئيس السابق. "وتسعى بعض الأطراف الفاعلة المرتبطة بالكرملين أيضا إلى تعزيز ترشيح الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون الروسي".
وخلص التقييم أيضا إلى أن إيران مهتمة بإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية وإضعاف ترامب، حيث تلقي طهران باللائمة على الرئيس الحالي في نظام العقوبات المفروض عليها حاليا.
وتعهد إيفانينا بمواصلة إطلاع الجمهور على آخر التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات.

جو بايدن ترامب أمريكا الاستخبارات الأمريكية روسيا

الخبر التالى:

إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل تبلغ 91ر2 مليون حالة وأكثر من 98 ألف وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجمالي التعافي يصل 50 ألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة