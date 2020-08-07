أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الولايات المتحدة تعرب عن دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

10:21 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تعرب عن دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية المصري واليوناني

أثينا- (أ ش أ):

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن المسؤول الامريكي - الذي لم يكشف عن هويته - أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.

ووقع الاتفاق في القاهرة من جانب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأعلن شكري أمس التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وأن الأمر لم يكن مفاجأة بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.

هذا المحتوى من

الحدود البحرية الولايات المتحدة مصر اليونان

الخبر التالى:

أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية غدا السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلاً| مصر ترد على تركيا وترامب يقضي على "تيك توك"