مقتل 5 أشخاص في انهيار أرضي ناجم عن الأمطار بولاية "كيرلا" الهندية
نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الهندية اليوم، الجمعة، مقتل خمسة أشخاص وإنقاذ 10 أخرين في انهيار أرضي نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية على مقاطعة "إيدوكي" بولاية "كيرلا" الهندية.
وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في الهندية" - أن الانهيارات الأرضية وقعت حيث يقيم العاملون بمزارع الشاي، ولا تزال ثلاث عائلات عالقة وسط الأمطار.
وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث نشرت قوات الاستجابة لحماية ضحايا الانهيارات الارضية، كما أعطيت تعليمات إلى مسئولي الشرطة والإطفاء والغابات بتكثيف عمليات الانقاذ.
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