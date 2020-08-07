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كورونا في أمريكا.. حصيلة وفيات "مفزعة"

06:57 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كورونا في أمريكا.. حصيلة وفيات "مفزعة"

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش).

وتشهد الولايات المتحدة عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو، حيث سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة، وفق سكاي نيوز.

وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من مايو.
وفي المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4.87 مليون إصابة.

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