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قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تقديم دعم إضافي للبنان

09:41 م الخميس 06 أغسطس 2020
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تقديم دعم إضافي للبنان

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ):

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى توفير المزيد من الدعم للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وكتب القادة في خطاب نشر مساء اليوم الخميس وتم إرساله إلى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ 27: "سيكون للحادث المأساوي عواقب اقتصادية كبرى على بلد كان يواجه بالفعل العديد من التحديات، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19".

وذكر ميشيل وفون دير لاين: "يجب أن نضع في اعتبارنا الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهو بلد ذو أهمية استراتيجية ويستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد".

وأضاف الخطاب: "في ظل الاحتياجات الإنسانية واحتياجات قطاع البناء الهائلة التي نشأت، فإنه ستكون هناك حاجة إلى تضامنا، وتضامن المجتمع الدولي بأسره، أكثر من أي وقت مضى. لدينا مصلحة مشتركة في العمل الآن لمنع تداعيات هذه المأساة".

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