شكري: سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز في المتوسط

(وكالات):

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، وذلك وفقا لقانون البحار الدولي.

وقال شكري: "سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط"، مؤكدًا أن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره دندياس بالقاهرة.

وقال احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.