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شكري: سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز في المتوسط

04:11 م الخميس 06 أغسطس 2020
شكري: سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز في المتوسط

وزير الخارجية سامح شكري

(وكالات):

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، وذلك وفقا لقانون البحار الدولي.

وقال شكري: "سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط"، مؤكدًا أن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره دندياس بالقاهرة.

وقال احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

سامح شكري الغاز قانون البحار الدولي اليونان

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