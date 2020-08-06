فريق الإنقاذ الفرنسي من بيروت يؤكد: "هناك أمل بالعثور على ناجين"

بيروت- (بي بي سي):

أفادت قناة "إل بي سي" الفضائية اللبنانية بأن ضابط من فريق الإنقاذ الفرنسي، أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده موقع الانفجار بمرفأ بيروت أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين.

ويساعد فريق فرنسي، فرق الإنقاذ اللبنانية فى رفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار والبحث عن المفقودين.

وقال الكولونيل فنسنان تيسييه إن فريق الإنقاذ يبحث حاليا عن "سبعة أو ثمانية أشخاص يعملون في المرفأ مفقودين عالقين في قاعة تهدمت جراء الانفجار".