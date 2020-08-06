نيوزيلندا: الحجر الصحي أولا قبل الوصول للقارة القطبية الجنوبية لضمان خلوها من كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنه من أجل الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) خالية من فيروس كورونا ، سيتعين على العلماء المتجهين إليها الخضوع للحجر الصحي أولا في نيوزيلندا.

وقال وزير الشؤون الخارجية ونستون بيترز في بيان إن أول فريق من الأفراد الذين سيشاركون في موسم قطبي دولي محدود العدد، سيصل إلى نيوزيلندا قادما من الولايات المتحدة غدا الجمعة.

ولدى وصولهم، فإنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة، وسيخضعون لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس مرتين قبل وصولهم إلى القارة المتجمدة في 24 أغسطس.

وقال بيترز: "أنتاركتيكا هي القارة الوحيدة الخالية من كوفيد – 19".

وأضاف: "دعم محطات أنتاركتيكا عبر نيوزيلندا أمر بالغ الأهمية لسلامة ورفاهية الأشخاص، بما في ذلك النيوزيلنديون ، في أنتاركتيكا، ولاستمرار العلم المهم على المدى الطويل".

يشار إلى أن الموسم القطبي الجنوبي الذي يمتد من أغسطس حتى مارس، يشهد عادة مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف عالم وشخص.

وبسبب جائحة كورونا، يتوقع أن ينخفض العدد إلى 800 شخص هذا الموسم.