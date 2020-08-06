أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

نيوزيلندا: الحجر الصحي أولا قبل الوصول للقارة القطبية الجنوبية لضمان خلوها من كورونا

04:30 ص الخميس 06 أغسطس 2020
نيوزيلندا: الحجر الصحي أولا قبل الوصول للقارة القطبية الجنوبية لضمان خلوها من كورونا

وزير الشؤون الخارجية ونستون بيترز

ولينجتون - (د ب أ):
أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنه من أجل الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) خالية من فيروس كورونا ، سيتعين على العلماء المتجهين إليها الخضوع للحجر الصحي أولا في نيوزيلندا.

وقال وزير الشؤون الخارجية ونستون بيترز في بيان إن أول فريق من الأفراد الذين سيشاركون في موسم قطبي دولي محدود العدد، سيصل إلى نيوزيلندا قادما من الولايات المتحدة غدا الجمعة.

ولدى وصولهم، فإنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة، وسيخضعون لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس مرتين قبل وصولهم إلى القارة المتجمدة في 24 أغسطس.

وقال بيترز: "أنتاركتيكا هي القارة الوحيدة الخالية من كوفيد – 19".

وأضاف: "دعم محطات أنتاركتيكا عبر نيوزيلندا أمر بالغ الأهمية لسلامة ورفاهية الأشخاص، بما في ذلك النيوزيلنديون ، في أنتاركتيكا، ولاستمرار العلم المهم على المدى الطويل".

يشار إلى أن الموسم القطبي الجنوبي الذي يمتد من أغسطس حتى مارس، يشهد عادة مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف عالم وشخص.

وبسبب جائحة كورونا، يتوقع أن ينخفض العدد إلى 800 شخص هذا الموسم.

نيوزيلندا الحجر الصحي القارة القطبية الجنوبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

جوجل تغلق قنوات على يوتيوب بسبب "عمليات تأثير" مرتبطة بالصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان