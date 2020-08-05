الصليب الأحمر اللبناني يعلن ارتفاع عدد قتلى انفجارات بيروت إلى مئة
بيروت - (د ب أ):
أعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة" تسببت في الانفجار، وقال إن الأمر غير مقبول.
كما نقل موقع "سي إن إن" عن 3 مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إنه لا ادلة على أن ما وقع في بيروت كان من جراء هجوم.
الخبر التالى:"روبرت كوخ" يسجل 741 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94752
عدد المصابين
-
45569
عدد المتعافين
-
4912
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان