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الصليب الأحمر اللبناني يعلن ارتفاع عدد قتلى انفجارات بيروت إلى مئة

08:46 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
الصليب الأحمر اللبناني يعلن ارتفاع عدد قتلى انفجارات بيروت إلى مئة

انفجارات

بيروت - (د ب أ):
أعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة" تسببت في الانفجار، وقال إن الأمر غير مقبول.

كما نقل موقع "سي إن إن" عن 3 مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إنه لا ادلة على أن ما وقع في بيروت كان من جراء هجوم.

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