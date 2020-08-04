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الصحة العالمية: فريقنا في الصين بحث مع علماء من ووهان منشأ كورونا

08:34 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الصحة العالمية: فريقنا في الصين بحث مع علماء من ووهان منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن فريقها في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد، أجرى "مناقشات مكثفة" مع علماء في ووهان، المدينة التي رصد بها أول تفش للفيروس، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير للصحفيين: "الفريق أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان"، موضحا أن المحادثات شملت لقاءات عن طرق الفيديو مع علماء وخبراء في علم الفيروسات في ووهان.

وكانت الصين قد أغلقت سوقا للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق.

وتقول المنظمة إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش، وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.

ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.

وكُلفت البعثة التحضيرية التي تضم اثنين من خبراء صحة الحيوان وخبيرا في علم الأوبئة بالتحضير لبعثة فريق أكبر من العلماء الصينيين والدوليين سيسعى لاكتشاف كيف تمكن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 من تجاوز حاجز السلالات وانتقل من الحيوان للإنسان.

ولم يورد المتحدث تفاصيل عن تشكيل الفريق الأكبر أو موعد إرسال البعثة الأكبر.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين

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