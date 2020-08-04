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"سكاي نيوز": مخزن لمادة "تي إن تي" تسبب في انفجار بيروت

06:05 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
"سكاي نيوز": مخزن لمادة "تي إن تي" تسبب في انفجار بيروت

انفجار بيروت

وكالات

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، مساء اليوم الثلاثاء، بإن ‏هناك أنباء عن أن الانفجار الذي هز العاصمة بيروت في لبنان وخلف أضرارًا كبيرة، وقع في مخزن لمادة "تي إن تي".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، أن الانفجار وقع في مخزن للمفرقعات داخل المرفأ.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

انفجار بيروت مادة تي إن تي لبنان

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