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دراسة جديدة تفجر مفاجأة بخصوص إصابات كورونا في إيطاليا

02:30 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
دراسة جديدة تفجر مفاجأة بخصوص إصابات كورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا

روما- (د ب أ):

أفادت دراسة تم نشرها اليوم الثلاثاء أن أعداد إصابات كورونا الفعلية في إيطاليا ربما تكون ستة أضعاف العدد المسجل رسميا.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية بأن الدراسة التي أجرتها السلطات الصحية ومكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن 5ر1 مليون شخص، يمثلون 5ر2% من عدد سكان إيطاليا، لديهم أجسام مضادة للفيروس.

وتستند النتيجة إلى اختبارات تم إجراؤها لـ 64660 شخصا، تم اختيارهم كعينات تمثيلية، في الفترة من 15 أيار/مايو و 15 يوليو.

وفقا للبيانات التي رصدتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إيطاليا سجلت 248 ألف حالة إصابة فقط، توفي منهم 35 ألفا.

ومنذ مارس، تراجع عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بشكل كبير.

ولفتت الدراسة، وفقا لأنسا، إلى وجود تباين كبير بين المناطق المختلفة في نسبة من لديهم أجسام مضادة.

ففي منطقة لومباردي، بشمال البلاد والتي كانت واحدة من البؤر الأولى لتفشي الفيروس، لدى 5ر7% من الناس أجسام مضادة، مقابل أقل من 1% في جنوب إيطاليا.

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