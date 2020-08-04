حظر تجوال شامل في مدينة سرت الليبية لمواجهة تفشي كورونا
طرابس- (بي بي سي):
بدأ، الثلاثاء، في مدينة سرت الليبية العمل بقرار حظر التجوال لمدة 24 ساعة ولمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.
كما أغلقت جميع المحلات التجارية والنشاطات الخدمية باستثناء ومحلات مواد التنظيف والمخابز على أن يتم فتحها من السادسة صباحا إلى منتصف النهار، كما تستثنى الصيدليات والعيادات من قرار الإغلاق.
وسجلت سرت سبع حالات إصابة بالفيروس، بحسب السلطات في المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94640
عدد المصابين
-
44066
عدد المتعافين
-
4888
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18388982
عدد المصابين
-
11610248
عدد المتعافين
-
695412
عدد الوفيات
إعلان