أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا

حظر تجوال شامل في مدينة سرت الليبية لمواجهة تفشي كورونا

12:58 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حظر تجوال شامل في مدينة سرت الليبية لمواجهة تفشي كورونا

مستشفى العزل في سرت

طرابس- (بي بي سي):

بدأ، الثلاثاء، في مدينة سرت الليبية العمل بقرار حظر التجوال لمدة 24 ساعة ولمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أغلقت جميع المحلات التجارية والنشاطات الخدمية باستثناء ومحلات مواد التنظيف والمخابز على أن يتم فتحها من السادسة صباحا إلى منتصف النهار، كما تستثنى الصيدليات والعيادات من قرار الإغلاق.

وسجلت سرت سبع حالات إصابة بالفيروس، بحسب السلطات في المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

هذا المحتوى من

مدينة سرت فيروس كورونا حظر تجوال

الخبر التالى:

كورونا في روسيا: انخفاض ملحوظ في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة