حظر تجوال شامل في مدينة سرت الليبية لمواجهة تفشي كورونا

طرابس- (بي بي سي):

بدأ، الثلاثاء، في مدينة سرت الليبية العمل بقرار حظر التجوال لمدة 24 ساعة ولمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أغلقت جميع المحلات التجارية والنشاطات الخدمية باستثناء ومحلات مواد التنظيف والمخابز على أن يتم فتحها من السادسة صباحا إلى منتصف النهار، كما تستثنى الصيدليات والعيادات من قرار الإغلاق.

وسجلت سرت سبع حالات إصابة بالفيروس، بحسب السلطات في المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.