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تقرير أممي: كوريا الشمالية تحرز تقدما في تطوير أسلحة نووية

05:57 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تقرير أممي: كوريا الشمالية تحرز تقدما في تطوير أسلحة نووية

أسلحة نووية

نيويورك - (د ب أ)

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، تم تأكيد تفاصيله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين بأن كوريا الشمالية تحرز تقدما في تطوير أسلحة نووية.

وقالت مصادر دبلوماسية نقلا عن التقرير إن كوريا الشمالية "ربما تكون طورت أجهزة نووية صغيرة الحجم لتحتويها الرؤوس الحربية لصواريخها البالستية".

وأكد التقرير المتعلق بالامتثال للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أن التقييمات استندت إلى معلومات من دولة عضو بالأمم المتحدة.

وشدد على أن كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وبناء مفاعل تجريبي للمياه الخفيفة.

ويقال إن سعي حاكم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتطوير أسلحة نووية ليس سرا، حيث أوضح كيم في خطاب ألقاه قبل أيام قلائل أنه يعتبر ترسانة بلاده النووية ضمانا أمنيا.

أسلحة نووية كوريا الشمالية الأمم المتحدة كيم جونج أون

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