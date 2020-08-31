أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من الجيش السوري في غارات إسرائيلية

10:54 م الإثنين 31 أغسطس 2020
مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من الجيش السوري في غارات إسرائيلية

الجيش السوري

وكالات:
قتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من عناصر الجيش السوري في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوب العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم الاثنين "في تمام الساعة 22.40 من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".
وأضاف "العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية".

الجيش السوري غارات إسرائيلية سوريا الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

مصر تشارك في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق جوبا للسلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تكشف عن 4 خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل كورونا