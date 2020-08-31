مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من الجيش السوري في غارات إسرائيلية

وكالات:

قتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين من عناصر الجيش السوري في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم الاثنين "في تمام الساعة 22.40 من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف "العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية".