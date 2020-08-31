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متظاهرون يحرقون مقر قناة عراقية لتعمدها الإساءة لذكرى عاشوراء

05:59 م الإثنين 31 أغسطس 2020
متظاهرون يحرقون مقر قناة عراقية لتعمدها الإساءة لذكرى عاشوراء

موقع الحادث

بغداد - (د ب ا)

أقتحم متظاهرون عراقيون ناقمون اليوم الاثنين، مبنى مقر قناة "دجلة" التي يمتلكها السياسي العراقي جمال الكربولي، وأحرقوا المقر على خلفية تعمد القناة الإساءة إلى الطائفة الشيعية خلال إحياء مراسم عاشوراء.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين هتفوا أثناء اقتحام مقر قناة "دجلة طرب" بشعارات منددة بقيام القناة ببث أغان وعرض حفلات غنائية في ليلة إحياء ذكرى عاشوراء ومقتل الأمام الحسين حفيد الرسول الكريم قبل قرون في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 هجرية.

وأفادت مصادر قضائية عراقية اليوم الأثنين بأن محكمة تحقيق بغداد الرصافة أصدرت مذكرة قبض بحق صاحب قناة "دجلة" الفضائية، لتعمده الإساءة إلى الطائفة الشيعية خلال إحياء شعائر عاشوراء.

وأوضحت المصادر كما قررت المحكمة إشعار هئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهئة بحق القناة.

حرق مقر قناة عراقية ذكرى عاشوراء تظاهر

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