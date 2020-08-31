أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

كوشنر من أبوظبي: واشنطن ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل

05:49 م الإثنين 31 أغسطس 2020
كوشنر من أبوظبي: واشنطن ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل

جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي

أبو ظبي - (د ب أ)

قال كبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الإثنين، لدى وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبو ظبي إن الولايات المتحدة ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة مع تعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة .

وهنأ كل من كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في ذات الوقت، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الإمارات وإسرائيل اليوم الاثنين بعد وصول أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل للإمارات.

وأكد كوشنر في كلمة من أرض مطار أبو ظبي على أن "السلام أمر ملح لشعوب المنطقة".

وشكر كوشنر السعودية على موافقتها على مرور الرحلة عبر أجوائها.

كما دعا كوشنر الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، قائلا إنه لا ينبغي أن يكونوا "متشبثين بالماضي" بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

من جانبه، قال أوبراين إن الإمارات وإسرائيل ستكونان أكثر أمنا بهذا السلام، وقال إن التاريخ سيذكر قيادتي البلدين بأنهما صناع سلام.

جاريد كوشنر البيت الأبيض أبو ظبي الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

متظاهرون يحرقون مقر قناة عراقية لتعمدها الإساءة لذكرى عاشوراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للبالغين والأطفال.. قرار جديد بشأن استخدام "ريمديسيفير" في علاج كورونا