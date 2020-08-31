كوشنر من أبوظبي: واشنطن ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل

أبو ظبي - (د ب أ)

قال كبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الإثنين، لدى وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبو ظبي إن الولايات المتحدة ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة مع تعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة .

وهنأ كل من كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في ذات الوقت، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الإمارات وإسرائيل اليوم الاثنين بعد وصول أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل للإمارات.

وأكد كوشنر في كلمة من أرض مطار أبو ظبي على أن "السلام أمر ملح لشعوب المنطقة".

وشكر كوشنر السعودية على موافقتها على مرور الرحلة عبر أجوائها.

كما دعا كوشنر الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، قائلا إنه لا ينبغي أن يكونوا "متشبثين بالماضي" بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

من جانبه، قال أوبراين إن الإمارات وإسرائيل ستكونان أكثر أمنا بهذا السلام، وقال إن التاريخ سيذكر قيادتي البلدين بأنهما صناع سلام.