الحكومة الألمانية تدين "السلوك البغيض" تجاه وزير الصحة

برلين - (د ب أ):

أثارت معاملة حشد غاضب لوزير الصحة الألماني ينس شبان، إدانة من الحكومة وقيادة حزب المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت للصحفيين اليوم الاثنين، إن المتظاهرين أظهروا "سلوكا بغيضا" خلال مخاطبة شبان في مدينة بيرجيش جلادباخ بغرب البلاد، حيث حضر إحدى فعاليات حملة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه ميركل.

وأضاف زايبرت أن هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بالحوار ويريدون فقط "شكلا قاسيا من الاحتجاج".

وكتبت زعيمة الحزب، أنيجريت كرامب-كارينباور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على الإساءة التي تم توجيهها إلى الوزير المثلي الجنس: "الإهانات المعادية للمثليين والبصق غير مقبولة ولا يمكن تبريرها أبدا".

كما عبر وزير الخارجية هايكو ماس أيضا على تويتر عن تنديده بمعاملة الغوغاء الغاضبة "التي لا توصف" للوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.