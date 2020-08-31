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توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة المسلحة في جوبا

11:27 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة المسلحة في جوبا

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

(وكالات):

بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، اليوم الاثنين، اتفاق السلام السوداني، بالأحرف الأولى، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان التي استضافت محادثات مطولة بين الجانبين.

ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخي، إذ ويحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، اللذين وصلا في وقت سابق إلى عاصمة جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالية.

وتخللت مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي، حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.

وجعلت الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة في السودان منذ أكثر من سنة على رأس أولويتها التفاوض مع الحركات المسلحة وصولا إلى السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات اندلعت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور، بحسب فرانس برس.

وتقاتل هذه الحركات الحكومة السودانية في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ 18، وهي ولايات دارفور الخمس وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وشملت البروتوكولات التي تم توقيعها "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير".

وتوصلت الأطراف لتفاهمات بشأن قسمة السلطة والترتيبات الأمنية وتعويض ضحايا الحرب وغيرها من القضايا الهامة.

ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.

اتفاق السلام الحكومة السودانية الحركة المسلحة في جوبا جنوب السودان عبد الله حمدوك عبد الفتاح البرهان

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