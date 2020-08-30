ديمقراطيون: ترامب يخفي الحقيقة عبر وقف إحاطات الاستخبارات للكونجرس

واشنطن - (د ب أ)

اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، اليوم الأحد، إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف الإحاطات الأمنية المتعلقة بالانتخابات بالحضور شخصيًا للنواب من أجل "إخفاء الحقيقة" بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، أبلغ الكونجرس أن مكتبه سيقدم تقارير مكتوبة بدلاً من تقارير شفهية، ما يثير مخاوف بين الديمقراطيين بشأن حق الشعب في المعرفة بشأن تدخل أجنبي.

وقال شيف لشبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية، إنه عندما تتمكن من الاختباء خلف وثائق أو الاحتفاظ بوثائق، ولا يتعين عليك الرد على أسئلة بشأن ذلك، فإن هذا الوضع يسمح لك بإخفاء الحقيقة. وقال إنه في هذه الحالة، فإن إخفاء الحقيقة هو تستر بأن الروس يتدخلون مجددًا لمساعدة الرئيس في إعادة انتخابه.

وأضاف شيف، ردًا على سؤال عما إذا كان مجلس النواب يمكن أن يستدعي مسؤولين استخباراتيين للشهادة، إن "ذلك بالتأكيد أحد الأدوات التي قد نستخدمها".

كان ترامب قد برر يوم السبت الخطوة عبر القول إن الإدارة "أصيبت بالإرهاق" جراء تسرب معلومات سرية.

وقال شيف إنها "كذبة" أن الديمقراطيين قاموا بتسريب معلومات، وقال إن الهدف الحقيقي للرئيس كان إخفاء المعلومات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، جاء في تقرير لمسؤول أمريكي بارز في مجال مكافحة التجسس أن روسيا تحاول "تشويه سمعة" منافس ترامب، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، قبل الانتخابات.

ووصف بايدن وقف الإحاطات بأنها "تلاعب حزبي مشين من أجل حماية مصالح شخصية للرئيس ترامب".

وقال نائب الرئيس السابق في بيان إنها "ليست هذه الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية".

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد خلصت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة عام 2016 من أجل تعزيز حظوظ ترامب في الفوز، من جانبها نفت روسيا هذا الاتهام.