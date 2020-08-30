عمره عام وعاني "أعراضًا خطيرة".. أصغر ضحايا كورونا في جورجيا الأمريكية

كتبت- رنا أسامة:

تم تسجيل رضيع عُمره عام كأصغر ضحايا فيروس كورونا المُستجد في ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما أعلنت وزارة الصحة بالولاية، الأحد.

وعانى الرضيع من أعراض طبية خطيرة، وفق فاليري كرو، المتحدثة باسم الصحة العامة في مقاطعة كوب، إحدى مُقاطعات جورجيا وتقع خارج أتلانتا مباشرة.

واعتبارًا من ظهر يوم الجمعة، تم ثبوت أكثر من 900 حالة مُصابة بـ"كوفيد 19" بين الرُضّع الذين تقل أعمارهم عن عام، ودخلت 58 حالة إلى المستشفى، فيما لم تُسجّل أية وفيات، وفق إدارة الصحة العامة بولاية جورجيا.

فيما تم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة مُصابة بالمرض بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و4 أعوام، و62 حالة دخلت إلى المستشفى، وتوفيت حالة واحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بين الأطفال بنسبة 21 بالمائة في الفترة بين 6 و20 أغسطس الجاري، وفق تقرير مشترك مُحدّث من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال. وقال التقرير إن أكثر من 440 ألف طفل أُصيبوا بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء.

وأضاف التقرير أن ظهور أعراض حادة على الأطفال المُصابين بـ"كوفيد 19" نادر الحدوث، رغم ارتفاع أعداد الحالات بينهم.

وفي يوليو الماضي، أعلنت فلوريدا أن أصغر ضحايا كورونا بالولاية طفلة كانت تبلغ من العمر 9 أعوام، وتُدعى كيمورا "كيمي" لينوم.