كوسوفو.. الدولة الأكثر شبابا في أوروبا هي الأعلى في "وفيات كورونا"

بريشتينا - (د ب أ):

يبدو أن كوسوفو أصبحت المكان الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقد سجلت كوسوفو، التي يمثل فيها من هم أقل من 25 عاما نصف تعداد سكانها الـ1.8 مليون نسمة، 54.2 حالة وفاة لكل مليون بسبب فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك عدة عوامل وراء تسجيل كوسوفو لأكثر عدد من حالات الوفاة بسبب كورونا حول العالم. فمنذ انفصالها عن صربيا عقب حرب دموية، مازالت كوسوفو الدولة الأكثر فقرا في أوروبا، فهى تعتمد على تحويلات مواطنيها الذين يعيشون في الخارج، الذين غادروا البلاد للتوجه لمناطق أكثر ثراء في القارة.

ومن ناحية أخرى، عرقل الفساد تحقيق تطوير في النظام الصحي.

مع ذلك، بدا أن السياسة هى العامل الأكبر المساهم في جعل كوسوفو أكثر دولة تسجيلا لحالات وفاة بفيروس كورونا، حيث قال افريم كراسنيكي ، المدير التنفيذي للمعهد الألباني للدراسات السياسية في تيرانا" في ذروة تفشي وباء كورونا، أطاحت كوسوفو بحكومتها، وعزلت وزير الصحة ومسؤولين بارزين في إدارة هذا القطاع".

وأضاف" كوسوفو كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي أخفقت في اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية للحد من تفشي فيروس كورونا".

وبعد ما بدا الآن أنه كان تخفيف مبكر للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مايو الماضي، قرر رئيس الوزراء الجديد عبد الله هوتي، وزير المالية السابق الذي أتم تعليمه في المملكة المتحدة، على تشديد قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر يوليو الماضي، من أجل السيطرة على حالات الاصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وقد أصيب هوتي نفسه بفيروس كورونا الشهر الجاري ، على الرغم من أنه عاد الآن لعمله.

ويقول سريجي كورياك، مسؤول الاتصال بمنظمة الصحة العالمية في بريشتينا، عاصمة كوسوفو إن تسجيل نحو 140 إلى 160 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر " ارتفاعا" في حالات الاصابة.

ولكن أضاف أن المنظمة تعمل على زيادة القدرة على إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لتتجاوز العدد الحالي وهو نحو 500 اختبار يوميا، معربا عن مخاوفه من أن البيانات الرسمية قد لا تعكس العدد الحقيقي للاصابات.

وأوضح كورياك هاتفيا" المختبرات تجري اختبارات فقط للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض ويعانون من ارتفاع درجة الحرارة"، مضيفا " لذلك من المحتمل أنه لا يتم رصد بعض الحالات المتوسطة ".

ويشار إلى إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوسوفو تبلغ 12 ألف و683 حالة. وتبلغ حصيلة حالات الوفاة بالفيروس 488 حالة.

وكانت كوسوفو قد شهدت احتجاج عدة آلاف من مشغلي المطاعم والمقاهي والحانات في بريشتينا أواخر شهر يوليو الماضي للمطالبة بزيادة ساعات العمل ومزيد من المساعدة الحكومية للحفاظ على استمرار أعمالهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وحذر المشاركون في الاحتجاجات من أن الكثير منهم قد يضطرون لغلق أنشطتهم التجارية قريبا بسبب الخسائر التي يعانون منها نتيجة لتفشي الفيروس والإجراءات المفروضة للحد من حالات الاصابة.