الجبل الأسود: بدء الانتخابات البرلمانية وسط خلافات بين الكنيسة والرئيس

بودغوريتشا- (بي بي سي):

توجه الناخبون في جمهورية الجبل الأسود إلى صناديق الاقتراع، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد حملة سيطرت عليها الانقسامات بين الكنيسة الأرثوذكسية القوية وحزب الرئيس.

ويتنافس للدخول إلى البرلمان المؤلف من 81 مقعدا، 11 قائمة تضم 5 أحزاب و6 تحالفات.

ويواجه حزب الرئيس ، ميلو ديوكانوفيتش، الموالي للغرب ، تحديًا من قبل تحالف أحزاب تسعى إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا.

وشهدت البلاد على مدار شهور موجة من الاحتجاجات بشأن قانون يسمح للدولة بتقليص صلاحيات الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

وحثت الكنيسة الناس على التصويت ضد الائتلاف الحاكم.

وسمحت السلطات للمرضى الخاضعين للحجر الصحي في منازلهم بسبب فيروس كورونا، بالخروج للادلاء بأصواتهم، وسط اتخاذ تدابير الوقاية من الفيروس.