أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الجبل الأسود: بدء الانتخابات البرلمانية وسط خلافات بين الكنيسة والرئيس

11:46 ص الأحد 30 أغسطس 2020
الجبل الأسود: بدء الانتخابات البرلمانية وسط خلافات بين الكنيسة والرئيس

الجبل الأسود: بدء الانتخابات البرلمانية وسط خلافات

بودغوريتشا- (بي بي سي):

توجه الناخبون في جمهورية الجبل الأسود إلى صناديق الاقتراع، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد حملة سيطرت عليها الانقسامات بين الكنيسة الأرثوذكسية القوية وحزب الرئيس.

ويتنافس للدخول إلى البرلمان المؤلف من 81 مقعدا، 11 قائمة تضم 5 أحزاب و6 تحالفات.

ويواجه حزب الرئيس ، ميلو ديوكانوفيتش، الموالي للغرب ، تحديًا من قبل تحالف أحزاب تسعى إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا.

وشهدت البلاد على مدار شهور موجة من الاحتجاجات بشأن قانون يسمح للدولة بتقليص صلاحيات الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

وحثت الكنيسة الناس على التصويت ضد الائتلاف الحاكم.

وسمحت السلطات للمرضى الخاضعين للحجر الصحي في منازلهم بسبب فيروس كورونا، بالخروج للادلاء بأصواتهم، وسط اتخاذ تدابير الوقاية من الفيروس.

هذا المحتوى من

الجبل الأسود صناديق الاقتراع الانتخابات البرلمانية

الخبر التالى:

قتيل في اشتباكات بين مؤيدي ترامب ونشطاء "حياة السود مهمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 اليوم