الخارجية الأمريكية لـ خامنئي: "بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني"

وكالات:

ذكّرت وزارة الخارجية الأمريكية، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بما اقترفته القوات الأمنية بحق المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاغوس في تغريدة عبر تويتر: "بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلًا على الأقل. هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج".

Khamenei's thugs killed 1,500 Iranians on the streets of Iran last November. At least 23 were children. They deserved freedom and a future, not the Basij's bullets. pic.twitter.com/sIWLdW42L4