الخارجية الأمريكية لـ خامنئي: "بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني"

وكالات:

ذكّرت وزارة الخارجية الأمريكية، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بما اقترفته القوات الأمنية بحق المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاغوس في تغريدة عبر تويتر: "بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلًا على الأقل. هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج".

Khamenei's thugs killed 1,500 Iranians on the streets of Iran last November. At least 23 were children. They deserved freedom and a future, not the Basij's bullets. pic.twitter.com/sIWLdW42L4 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 29, 2020

جاء ذلك ردا على دخول المرشد الإيراني على خط الشغب الحاصل في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، مُغردًا بالإنجليزية: "حين ينزل الشبان الأمريكيون إلى الطرقات، لا يمكنهم التأكد من أن أي مختل سيوجه النار إليهم ويقتلهم".

وأرفق خامنئي تغريدته بهاشتاج "#جاكوب بليك"، الأمريكي الأسود الذي قتل الأسبوع الماضي في ويسكنسون على يد أحد عناصر الشرطة، الأمر الذي تسبب في نشوب أعمال حرق وتكسير وشغب في المنطقة، وإطلاق نار من قبل مسلحين جابوا الشوارع ليلًا.

يتزامن ذلك مع إطلاق ناشطين إيرانيين حملة للإفراج عن معتقلين في السجون الإيرانية، شاركوا في تظاهرات نوفمبر، وأصدر القضاء عليهم أحكاما بالإعدام.

وانطلقت تظاهرات نوفمبر العام الماضي احتجاجا على رفع غير مسبوق في أسعار المحروقات، مُسفرة عن مقتل مئات المتظاهرين الشباب واعتقال الآلاف.

وكشف ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية- وقتذاك- لرويترز بأن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر ووكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.

كما قالت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي لوكالة رويترز في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات إن خامنئي نفد صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.