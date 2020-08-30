الأرجنتين تسجل 9 آلاف و230 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

بيونس آيريس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد تجاوزت عتبة الـ400 ألف حالة بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 9 آلاف و230 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و82 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة في بيانها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد - إلى أن عدد الوفيات جراء جائحة كورونا وصل إلى 8 آلاف و353 حالة من أصل 401 ألف و226 إصابة.

ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، عقب إعلان الحكومة تمديدها عددًا من إجراءات الحجر الصحي حتى 20 من الشهر المقبل.

وسمحت السلطات الأرجنتينيه يوم الجمعة الماضية - في كل أنحاء البلاد - بالتجمعات التي تضم 10 أشخاص حدًّا أقصى في الهواء الطلق، شرط وضع كمامات والإبقاء على مسافة مترين بين فرد وآخَر.