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مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل "القصف الإسرائيلي" على القنيطرة

10:45 م الإثنين 03 أغسطس 2020
مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل "القصف الإسرائيلي" على القنيطرة

طائرة حربية اسرائيلية

(وكالات):

أوضح مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، تفاصيل القصف الجوي الذي تعرّضت له بعض المناطق التابعة للجيش السوري في القنيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات".

كانت الوكالة السورية، قالت في وقت سابق إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر محلية في القُنيطرة، أن "العدوان الصهيوني استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ 4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

طائرة حربية اسرائيلية القصف الإسرائيلي القنيطرة سوريا

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