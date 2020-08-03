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نجل نتنياهو يسخر من المظاهرات الإسرائيلية: وسيلة تسلية لوالدي

05:57 م الإثنين 03 أغسطس 2020
نجل نتنياهو يسخر من المظاهرات الإسرائيلية: وسيلة تسلية لوالدي

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):
ذكر نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن التظاهرات المناهضة لوالده وللحكومة الإسرائيلية هي وسيلة تسلية لرئيس الوزراء .
وقال يائير نتنياهو، 29 عاما، لإذاعة إسرائيل أيرويفز: "إنها تسليه.. في الحقيقة وتعطية بعض القوة".
وقال: "إنه يرى الصور التي نراها جميعا لتلك الكائنات الفضائية في التظاهرات. إنها تجعله يضحك"، في إشارة إلى الزي الذي يرتديه الكثير من المتظاهرين.
ويُعرف نتنياهو الابن بصراحته وبتصريحاته المثيرة للجدل.
وأمرت إحدى محاكم إسرائيل أمس الأحد نجل رئيس الوزراء بإزالة تغريدة تحمل التفاصيل الشخصية لزعماء التظاهرات، الذين قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات من جانب أنصار نتنياهو عبر الهاتف فيما بعد.
وجذبت التظاهرات الأسبوعية كل سبت بعد غروب الشمس أعدادا متزايدة من الإسرائيليين الغاضبين من "سوء إدارة" الحكومة للموجة الثانية من إصابات كورونا والأثر الاقتصادي للجائحة.
انضم المتظاهرون المستاؤون من الوضع السياسي للمتظاهرين المتذمرين من الوضع الاقتصادي الذين يطالبون باستقالة نتيناهو بينما يواجه محاكمة بالفساد حتى يثبت براءته.

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية

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