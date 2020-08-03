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السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:23 م الإثنين 03 أغسطس 2020
السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

الرياض - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 280093 حالة، فضلا عن تسجيل 1972 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 242053 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2949 حالة.

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